UE pedirá a Israel que melhore a situação humanitária em Gaza

"Entraremos em contato com Israel para apresentar nossas descobertas e ver como podemos melhorar a situação no território", disse a chefe de diplomacia da UE, Kaja Kallas, em uma coletiva de imprensa - (crédito: Godot13 / Wikimedia Commons)

A União Europeia antecipou, nesta segunda-feira (23), que pedirá a Israel que melhore a situação humanitária em Gaza, depois de revisar um acordo de cooperação e concluir que o país não cumpriu com suas obrigações em matéria de direitos humanos.

"Entraremos em contato com Israel para apresentar nossas descobertas e ver como podemos melhorar a situação no território", disse a chefe de diplomacia da UE, Kaja Kallas, em uma coletiva de imprensa. "Se a situação não melhorar, então podemos discutir medidas adicionais", acrescentou.

O tema fez parte da agenda de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE, em Bruxelas.

A UE iniciou uma revisão do acordo de associação firmado com Israel, devido a um artigo que exige o respeito pelos direitos humanos. Esta revisão concluiu que a conduta de Israel em Gaza estava em conflito com suas obrigações.

O texto, ao qual a AFP teve acesso, menciona o bloqueio de ajuda humanitária para Gaza, o alto número de vítimas civis e o deslocamento massivo de pessoas causado pela guerra.

Kallas apresentou, nesta segunda-feira, os resultados da revisão aos diplomatas do bloco. "Nossa principal preocupação é a distribuição de ajuda humanitária (...) Vemos a ajuda humanitária acumulada nas fronteiras, mas mesmo assim ela não chega às pessoas", comentou.

Vários países, incluindo a Espanha, pediram à UE que suspendesse esse acordo. No entanto, tal decisão requer unanimidade entre os Estados-membros da UE, cenário que os diplomatas disseram desde o início ser praticamente impossível.

Leia também: ONU completa 80 anos em meio a críticas e crise financeira

Entretanto, medidas comerciais poderiam ser adotadas com uma maioria qualificada, e Kallas insinuou que a resposta da UE poderia ir nessa direção.