Catar diz que ataque do Irã a base americana no país é violação à soberania

A ação iraniana em solo catariano foi resposta a ofensiva guiada por Donald Trump contra instalações nucleares do país persa. O comunicado do representante do Catar, porém, publicado no X (antigo Twitter), “condena fortemente” a investida contra a base aérea de Al-Udeid como “violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do Estado do Catar, bem como do direito internacional e da Carta das Nações Unidas”.

Assim, embora os sistemas de defesa aérea catarianos tenham conseguido, segundo notas oficiais, "frustrar o ataque e interceptar os mísseis iranianos", o país "se reserva o direito de responder diretamente de maneira equivalente à natureza e escala desta agressão descarada, em linha com o direito internacional". Uma agência oficial de notícias iraniana afirmou que seis mísseis atingiram o local, e moradores afirmaram ter ouvido explosões.

"A continuação de tais ações militares escalatórias minará a segurança e a estabilidade na região, arrastando-a para situações que podem ter consequências catastróficas para a paz e segurança internacionais", enfatiza o comunicado do Catar. "Apelamos pela cessação imediata de todas as ações militares e por um sério retorno à mesa de negociações e diálogo."

De acordo com o porta-voz, o país do Oriente Médio foi um dos primeiros a alertar contra perigos de uma escalada provocada por Israel na região. A nação apela para que "soluções diplomáticas sejam priorizadas" e enfatiza "a importância da boa vizinhança".

O incidente na Base Aérea de Al-Udeid não gerou mortes ou feridos. As notas divulgadas pelo governo catariano deixaram claro, porém, que "as Forças Armadas do Catar estão sempre prontas para lidar com qualquer ameaça".