Imagens de jogos são usadas como fake news sobre conflito entre Israel e Irã

Em meio à tensão crescente no Oriente Médio, vídeos dos jogos de simulação militar Arma 3 (Bohemia Interactive Studio) e War thunder (Gaijin Entertainment) têm sido compartilhados nas redes sociais como se mostrassem ataques reais entre Israel e Irã. A prática, que já foi identificada em outros conflitos recentes, reacende o alerta para a disseminação de desinformação nas redes sociais.

As imagens, altamente realistas, exibem combates aéreos, explosões e movimentações militares, e vêm sendo reutilizadas por perfis que se apresentam como fontes de notícias. Em alguns casos, os vídeos chegam a ser editados com efeitos sonoros adicionais e logotipos de supostos canais jornalísticos, tornando a fraude ainda mais convincente para internautas desavisados.

Uma das publicações observadas pela equipe do Correio alega que o momento mostra “o avançado caça israelense F-35 foi interceptado e destruído pelos sistemas de defesa do exército da República Islâmica do Irã”. Mas, na verdade, se trata de um trecho do jogo War thunder. Veja:

O momento em que o avançado caça israelense F-35 foi interceptado e destruído pelos sistemas de defesa do exército da República Islâmica do Irã; veja VÍDEO pic.twitter.com/V6H1dwAq8r June 15, 2025

Outra publicação mostra um suposto ataque de uma torreta (plataforma de arma) militar iraniana atirando em um jato israelense. O vídeo, na verdade, se trata de uma gravação do jogo Arma 3, lançado em 2013, conhecido pela fidelidade gráfica e por permitir que jogadores criem seus próprios cenários de guerra. Veja:

Outro trecho de jogo Arma 3 tem circulado pelas redes como sendo gravação de um ataque recente. Usuários alertam para o teor falso do vídeo. Confira:

a video clip circulating from the game Arma 3 shows warplanes being targeted and it is a war between Israel and Iran



?????? ???? ????? ?? ???? Arma3 pic.twitter.com/o7kQsjRwhj June 13, 2025

Plataformas como X (antigo Twitter), Facebook e TikTok vêm sendo pressionadas a remover esse tipo de material, mas a circulação continua intensa.

A Bohemia Interactive, desenvolvedora do Arma 3, já se manifestou em outras ocasiões sobre o uso indevido do jogo em contextos reais. A empresa alertou os internautas a ficarem atentos a alguns sinais que indicam que uma filmagem não é real e se trata de vídeo retirado de videogame. Alguns deles são:

Resolução muito baixa: Vídeos falsos geralmente têm qualidade intencionalmente mais pixeladas e desfocadas para esconder detalhes visuais que indicam serem falsos. Os autores ainda podem gravar a tela onde o vídeo está passando para mascarar ainda mais os detalhes.

Sem pessoas: O jogo é capaz de simular o movimento de veículos militares de modo realista, mas não consegue capturar humanos da mesma forma. Fique atento se há pessoas no vídeo.

Efeitos artificiais: Jogos modernos ainda têm dificuldade em representar explosões, fogo, fumaça etc. É importante ficar de olho nesses detalhes.

Equipamentos irreais: Os vídeos podem exibir armamento não oficial de um país ou insígnias e camuflagem não autênticas ou adequadas ao campo de batalha representado.