Relatório dos EUA diz que bombas não destruíram programa nuclear do Irã

Um relatório preliminar dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, classificado como confidencial, concluiu que os ataques americanos ao Irã atrasaram o seu programa nuclear em alguns meses, mas não o destruíram, informou a imprensa local nesta terça-feira (24).

Os Estados Unidos bombardearam na madrugada de domingo as instalações de enriquecimento de urânio em Fordo, Natanz e Isfahan. O presidente Donald Trump vangloriou-se de "um sucesso militar espetacular", mas, segundo o relatório, os ataques não eliminaram completamente as centrífugas nem os depósitos de urânio enriquecido iranianos.

Na verdade, bloquearam as entradas de algumas centrais, mas sem destruir as instalações subterrâneas, acrescenta. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou a autenticidade do relatório, mas disse que ele estava "completamente errado e foi classificado como 'top secret'". "Mesmo assim, foi vazado", reclamou.

"O vazamento desta suposta avaliação é uma clara tentativa de menosprezar o presidente Trump e desacreditar os valentes pilotos de combate que executaram uma missão perfeitamente realizada para destruir o programa nuclear do Irã", publicou Leavitt no X.

"Todos sabem o que acontece quando você lança 14 bombas [...] sobre seus alvos: aniquilação total", acrescentou. Os bombardeiros americanos B-2 atacaram duas instalações nucleares iranianas com bombas GBU-57 "bunker-buster" durante o fim de semana, enquanto um submarino atacou um terceiro com mísseis de cruzeiro Tomahawk.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que os ataques "devastaram o programa nuclear iraniano". Já o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior, foi mais cauteloso. Ele afirmou que os ataques causaram "danos extremamente graves" às instalações iranianas.

O governo do Irã declarou nesta terça-feira que havia "tomado as medidas necessárias" para assegurar a continuidade de seu programa nuclear. Um assessor do líder supremo da República Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei, garantiu que o seu país ainda possui reservas de urânio enriquecido.

Israel lançou uma campanha aérea sem precedentes em 13 de junho contra o Irã, a quem acusa de querer adquirir armas nucleares. Teerã nega isso e defende o seu direito de desenvolver um programa nuclear civil. Nesta terça-feira está em vigor um frágil cessar-fogo entre Irã e Israel, anunciado por Trump após uma guerra de 12 dias.