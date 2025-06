Turista rasga quadro de 300 anos ao tentar tirar foto em museu

Um turista que tentava tirar uma foto esbarrou em um quadro do século XVIII e o danificou. A obra é uma pintura do príncipe Ferdinando de Medici, do artista Anton Domenico Gabbiani, e está exposta na galeria Uffizi, em Florença, na Itália. A tela foi rasgada na altura do pé direito do príncipe.

O visitante danificou a tela após tropeçar nos degraus instalados para manter o distanciamento dos quadros. A obra de 1712 será restaurada e o turista, que não teve o nome divulgado, foi denunciado à polícia. A galeria Uffizi vai reforçar a proteção dos quadros.

"O problema dos visitantes que vêm aos museus para fazer memes ou tirar selfies para as redes sociais está se tornando generalizado: vamos impor limites muito precisos, impedindo comportamentos incompatíveis com o sentido das nossas instituições e com o respeito ao patrimônio cultural", disse o diretor Simone Verde.



Caso parecido

No começo deste mês, um vistante sentou em uma cadeira feita cristais Swarovski no museu Palazzo Maffei, em Verona (Itália), e danificou-a. A peça é uma criação do artista italiano Nicola Bolla, adquirida pelo museu em 2022 e inspirada na pintura A Cadeira de Van Gogh com Cachimbo, de autoria do holandês Vincent Van Gogh. Conforme a instituição, a obra já foi restaurada e voltou para a exibição.

