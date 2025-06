Irã confirma morte de comandante em bombardeio de Israel

O Exército do Irã confirmou, nesta quarta-feira (25), a morte do comandante militar Ali Shadmani, ferido no último dia 17 em um bombardeio de Israel.

"O general Ali Shadmani, comandante do quartel-general central de Khatam al-Anbiya [ligado aos Guardiões da Revolução], está agora entre os mártires", informou o comando, citado pela agência de notícias oficial Irna.

A morte de Shadmani foi anunciada no dia 17 pelo Exército de Israel, que o apresentou como o comandante militar de mais alta patente e a personalidade mais próxima do guia supremo do Irã, Ali Khamenei.

Segundo o Exército israelense, Shadmani morreu em um ataque aéreo noturno contra "um centro de comando" na área central de Teerã. Ele havia assumido o posto menos de uma semana antes, após a morte de seu antecessor, Gholam Ali Rashid, nos primeiros bombardeios realizados por Israel.