Turista norueguês diz ter sido impedido de entrar nos EUA por causa de meme

Na montagem, o vice-presidente do país está careca e com o rosto inchado. A brincadeira foi, de acordo com o jornal norueguês Nordlys, motivo suficiente para Mikkelsen ser colocado em um voo de volta para a Noruega - (crédito: Reprodução/Nordlys)

Um jovem norueguês de 21 anos diz ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos por conta de um meme. Agentes da imigração do país teriam encontrado conteúdo de natureza cômica sobre o vice-presidente do país, J.D Vance, no celular do rapaz, de acordo com informações do jornal norueguês Nordlys, publicadas na última segunda-feira (23/6).

Tudo teria ocorrido em um aeroporto do estado de Nova Jersey. Identificado como Mads Mikkelsen, o jovem afirma ter sido interrogado durante horas. Os responsáveis pelo interrogatório, segundo ele, teriam levantado suspeitas por suposto envolvimento dele com tráfico de drogas e atos terroristas. Além disso, Mads foi pressionado a desbloquear o próprio telefone com a senha de proteção depois de ter sido ameaçado com cinco anos de prisão.

Foi ali, depois de conseguido o acesso, onde foi encontrado o meme com Vance. Na montagem, o vice-presidente do país está careca e com o rosto inchado. A brincadeira foi, de acordo com a reportagem, motivo suficiente para Mikkelsen ser colocado em um voo de volta para a Noruega. Foi essa a justificativa dada verbalmente pelos agentes.

A porta-voz da imigração dos Estados Unidos, Tricia McLaughlin, negou a versão de Mads, em nota enviada à imprensa. O jovem voltou ao país de origem por ter admitido ter feito uso de drogas, de acordo com ela. O Departamento de Segurança Interna do país também negou a história, e reafirmou o motivo apresentado por McLaughlin.

O rapaz confessou, à imprensa norueguesa, ter, de fato, consumido drogas. No entanto, diz ter fumado maconha apenas em locais de uso recreativo legalizado, em duas oportunidades.

Vale lembrar que a maconha é legalizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas não é liberada na Noruega.