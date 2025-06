Enchentes provocam queda de pontes e deixam desabrigados na Venezuela 

Fortes chuvas na Venezuela desde o último 24 de junho provocaram, nos últimos dias, desabrigamento de famílias em diversas cidades, deslizamentos de terra, danos ao sistema elétrico e desabamento de estradas e pontes, inclusive uma localizada em rodovia importante no município de Ospino, em Portuguesa. Embora ainda não haja registros de mortos, foi declarada emergência nas regiões andinas e de planície do país e pelo menos seis estados foram afetados.

Os desastres naturais , principalmente o desabamento do acesso que liga os Andes ao centro venezuelano na quarta-feira (25/6) e o transbordamento de rios e córregos, deixaram comunidades inteiras completamente isoladas, conforme noticia a mídia local.

O governador do estado onde fica a ponte La Trindad, sobre a rodovia José Antonio Paéz, anunciou nesta quinta (26/6), nas redes sociais, abertura de rota alternativa ao até então único acesso entre duas cidades, que permitirá a continuidade do tráfego na região. De acordo com o portal venezuelano El Nacional, o vice-ministro dos Transportes inspecionou a estrutura da ponte de Portuguesa.

Em Mérida, um dos estados mais atingidos pelas chuvas — onde pelo menos 12 municípios e 273 famílias foram impactados —, o titular da pasta examinou áreas afetadas por inundações de rios e córregos. A ponte Mucuy, em Tabay, desabou completamente; e o rio Chama, em El Arenal, transbordou a via que ligava uma comunidade a outras. No município de Miranda, a enchente fez com que o Rio Motatán arrastasse estradas e destruísse estruturas importantes da cidade.