Homem incendeia vagão de metrô com passageiros na Coreia do Sul; veja vídeo

Um homem de 67 anos ateou fogo, no último 31 de maio, em um trem da linha 5 do metrô de Seul, capital da Coreia do Sul. Registros das câmeras de segurança do vagão, divulgados na última quarta-feira (25/6) pelo Gabinete do Promotor Público do Distrito, mostram o momento em que o suspeito despeja líquido inflamável sobre o chão do veículo antes de provocar o incêndio. Não houve vítimas, e o agressor, que sofreu queimaduras leves nos braços, é investigado por tentativa de homicídio em massa. Leia também: Passageiros de metrô se assustam com incêndio; na verdade, fogo era na mata

De acordo com a mídia sul-coreana, o incidente ocorreu às 8h42 (horário local), entre as estações de Yeouinaru e Mapo. Conforme retrata o vídeo, o incendiário tira da mochila que carregava uma garrafa de plástico contendo gasolina e despeja o fluido no corredor do transporte público.

Ao perceberem o perigo, os passageiros correm em direção às portas do veículo. Um homem cai durante a fuga e uma mulher grávida escorrega no líquido e perde um dos sapatos antes de conseguir escapar. No registro, é possível ver outros objetos deixados para trás, além dos pertences do agressor, como um celular. Leia também: Metrô pega fogo na estação da 114 Sul; veja vídeo

Em cerca de 20 segundos, o vagão, que era o quarto do trem, é tomado por chamas, depois que todos os presentes conseguiram se retirar. Ao todo, havia 481 viajantes a bordo — 161 identificados pela investigação —, que foram evacuados e se salvaram de ferimentos graves. 21 deles foram levados ao hospital devido a consequências da fumaça e de quedas. Não houve mortes.

O homem que provocou o incêndio, cujo sobrenome foi identificado pela polícia como Won, sofreu queimaduras leves nos braços e foi indiciado por tentativa de homicídio, incêndio criminoso de veículo ocupado e violações de segurança ferroviária. A motivação do crime é investigada.

Não foi a primeira vez

O incidente do dia 31 de maio não se tornou uma tragédia devido ao fato de o trem ser constituído de materiais resistentes ao fogo e equipamentos de emergência.

Os veículos do metrô de Seul tiveram partes inflamáveis substituídas por aço inoxidável não combustível e tecidos resistentes a chamas, de acordo com o portal The Korean Herald, devido a um incêndio criminoso ocorrido em 2003 em Daegu, outra cidade da Coreia do Sul.

Àquela época, um incendiário também ateou fogo a um trem usando gasolina. Sem a segurança atual, o ataque se tornou tragédia ao matar 192 pessoas e ferir 151. Leia também: Cão procura por família morta em tragédia na Coreia do Sul

Em coletiva de imprensa replicada pela mídia local, o chefe do Corpo de Bombeiros do bairro em que ocorreu o incidente deste ano explicou que, devido às ferramentas de segurança — como paredes corta-fogo, sinalização de evacuação em túneis, interfones de emergência e maçanetas de abertura manual das portas — as chamas queimaram desta vez, em sua maioria, apenas lixo e itens pessoais, não o veículo em si.

“Quando os bombeiros chegaram, passageiros e funcionários já haviam apagado o incêndio usando extintores de incêndio a bordo”, esclareceu. Apesar disso, autoridades afirmam que, se a evacuação tivesse demorado alguns segundos mais, provavelmente haveria fatalidades.