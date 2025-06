Israel anuncia morte de líder militar do Hamas em ataque aéreo em Gaza

As Forças de Defesa de Israel anunciaram no último sábado (28/6) a morte de Hakham Muhammad Issa Al-Issa, apontado como um dos fundadores da ala militar do Hamas, em um ataque aéreo realizado na Faixa de Gaza.

Segundo o comunicado oficial, a operação foi conduzida de forma conjunta entre as Forças de Defesa e a Autoridade de Segurança de Israel (ISA) e teve como alvo o bairro de Sabra, na região central da cidade de Gaza. Al-Issa teria sido eliminado durante a ação, considerada estratégica por Tel Aviv.

De acordo com Israel, Al-Issa ocupava uma posição de liderança como chefe do apoio de combate do Hamas, sendo responsável pelo fortalecimento das capacidades militares do grupo, incluindo treinamentos, planejamento de operações e desenvolvimento de ataques aéreos e navais.

Ainda segundo as autoridades israelenses, ele teve participação direta na coordenação do ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de centenas de civis e militares.

“O IDF e a ISA continuarão a localizar e eliminar todos os terroristas envolvidos no massacre de 7 de outubro”, declarou o exército israelense em publicação na rede social X (antigo Twitter).

O Hamas ainda não se pronunciou oficialmente sobre a suposta morte de Al-Issa.