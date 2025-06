Vídeo flagra pouso "de lado" de avião na Indonésia

A cena ocorreu no aeroporto Soekarno-Hatta, na região metropolitana da capital do país, Jacarta - (crédito: Reprodução/X/OsiOsint1)

Uma forte rajada de vento obrigou um avião a realizar uma aterrisagem "de lado" em um aeroporto na Indonésia, neste domingo (29/6). A cena ocorreu no aeroporto Soekarno-Hatta, na região metropolitana da capital do país, Jacarta.

Trata-se de um Boeing 737-800, da companhia aérea Batik Air. O pouso ocorreu às 1h35 de domingo (29/6) — horário de Brasília. O voo de número ID7283 saiu de Kuala Lumpur, na Malásia.

Veja um vídeo do momento:

Registros em vídeo mostram o avião inclinado para o lado momentos antes de tocar o chão. O clima no aeroporto na capital da Indonésia não era dos mais favoráveis. Além de forte chuva, o boletim meteorológico local apontou rajas de vento de até 46 km/h. A Batik Air informou, por meio de nota, que a chegada da aeronave em solo ocorreu de forma segura.

"Foi constatado que houve um aumento na velocidade do vento na direção cruzada (vento cruzado) no momento da fase de aproximação para o pouso. A direção do vento não mudou, mas sua velocidade aumentou. É importante ressaltar que, mesmo com um forte vento, nenhuma violação ocorreu, e a aeronave permaneceu em condições seguras para pousar", afirmou a companhia aérea.

O balanço do avião teria ocorrido em decorrência de um fenômeno conhecido como "vento cruzado". Ele diz respeito à direção do vento no momento em que o avião decola ou pousa. Na ocasião, acontecia de forma lateralizada.

A depender da situação, o fenômeno pode dificultar o controle da aeronave, e até impedir decolagens ou pousos. Apesar de tudo, uma inspeção realizada no avião, posteriormente, não apontou qualquer problema. Ele está autorizado a seguir em utilização.