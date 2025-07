Pai pula no mar para salvar filha de 4 anos que caiu de cruzeiro da Disney 

Um homem pulou de um navio de cruzeiro da Disney , no último domingo (29/6), para salvar a própria filha, de 4 anos, que caiu no mar durante a viagem. Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o bote de resgate alcança os passageiros no meio do oceano, após cerca de 20 minutos de espera por socorro. Confira:

Vídeo registrado de dentro do navio por pessoas que acompanhavam o resgate mostra o momento que o barco de socorro desce à água e faz o trajeto até o local em que o homem e a criança se encontram, juntos. O NYP informa que a dupla passou cerca de 20 minutos no mar antes de ser resgatada em segurança.

No Facebook, um passageiro do cruzeiro que diz ter testemunhado o ocorrido afirmou que “uma menina caiu do quarto convés e o pai foi atrás dela”. Outros turistas confirmaram o depoimento.

De acordo com o portal americano New York Post, o barco da companhia de entretenimento, de nome ‘Disney Dream’, ia da Flórida, nos Estados Unidos, para Bahamas, no Caribe. Em determinado momento do trajeto, um alerta que informou sobre a presença de “homem ao mar” soou no veículo marítimo.

As grades do convés, que têm painéis de acrílico para evitar que pessoas as escalem, teriam, mais ou menos, a altura do peito de um adulto e mais do que o tamanho da maioria das crianças. Os navios da Disney são equipados com sistemas que detectam e alertam à tripulação sobre possíveis acidentes em tempo real.