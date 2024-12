Veja como é estar a bordo com heróis e princesas no cruzeiro Disney

Disney The Tale of Moana - (crédito: Kent Phillips/Divulgação)

Aventura e perfeição parecem ser duas palavras que não combinam. Uma convida você a se jogar; a outra a reparar nos mínimos detalhes. Fui convidada, com um grupo de 30 jornalistas de todo o mundo, para conhecer o lugar onde esses dois atributos são íntimos: um cruzeiro Disney. Mais precisamente, o Disney Treasure, o sexto e mais novo navio da frota Disney Cruise Line, inaugurado oficialmente no sábado (21/12).

Tudo milimetricamente pensado para levar você a uma imersão no universo das histórias da Disney — desta vez, as mais aventureiras —, mas com conforto, segurança e luxo. E isso é perceptível a cada momento. Da equipe de camareiros, capaz de preparar esculturas com toalhas de banho na sua cabine, às experiências nos restaurantes temáticos e shows ao vivo. Quatro mil almas no navio, todas anunciadas pelo nome na entrada. Queria ser uma mosquinha para estar no treinamento dessa equipe — quase um tripulante para cada dois hóspedes treinados desde outubro para proporcionar uma estadia perfeita.

A Bela e a Fera (foto: Steven Diaz/Divulgação)

O Treasure oferecerá roteiros de sete dias, com destino ao Caribe ou às Bahamas, com intensa programação a bordo e passeios nas praias. É para quem gosta de esportes, de dançar, de comer, mas, sobretudo, para quem nutre um amor profundo pela Disney.

"O mais especial de embarcar em um cruzeiro Disney é se aproximar das histórias de forma diferente de como ocorre em qualquer parque temático. Tudo é personalizado. Você entra, os funcionários perguntam seu nome e os mesmos vão te acompanhar em toda a sua estadia. Vão lembrar do que você gosta de beber e ter outros cuidados específicos", explica a brasileira Chintia Douglas, uma das mais importantes executivas da Disney, que é responsável por levar o Mickey para toda a América Latina. Além dela, outros cinco executivos estavam a bordo para uma entrevista coletiva com os jornalistas.

Cruzeiro da Disney (foto: Ana Dubeaux)

Segundo Cinthia, o navio proporciona uma experiência mais íntima com as histórias. Íntima, neste caso, é próxima e intensa. Por onde olha, por onde passa, em cada canto, cabine, restaurante, bar, corredor, é possível se deparar com personagens, performances e filmes exibidos em telões. O navio explora os mundos incríveis da Disney, Pixar, Star Wars e Marvel. Uma festa para os olhos — mesmo para jornalistas habituados a viagens, para influenciadores e para acompanhantes convidados, como minha neta Liz, de 7 anos, que ensaiou seu primeiro POV para a família.

Aventuras

Como todos os navios, Disney Treasure tem um personagem de assinatura: o átrio do navio exibe uma estátua de bronze do Aladdin, da Princesa Jasmine e do Tapete Mágico. O tema aventura, diferentemente de tudo que a Disney Cruise Line já fez antes, foi inspirado pelo amor de Walt Disney pela descoberta. A aventura vai abrir caminho para experiências dinâmicas que envolvem os hóspedes em algumas das histórias mais lendárias da Disney.

Cruzeiro da Disney (foto: Kent Phillips/Divulgação)

O Treasure traz uma imersão especial nos universos de Marvel e de Moana, que acaba de estrear nos cinemas com Moana 2. A peça da personagem, ao melhor estilo Broadway, é, inclusive, inédita. Disney The Tale of Moana traz a jornada aventureira da Moana, inspirada no filme, adaptado ao palco pela primeira vez. O show conta com fantoches de grandes proporções, incluindo um enorme fantoche de Te K que se transforma em Te Fiti. O show apresenta Warrior Face, uma canção em que Maui ensina Moana a enfrentar seus medos. Ao todo, nosso grupo assistiu a três shows, cada um em uma noite. A Bela e a Fera completa o trio de atrações especiais.

Jantares temáticos

Os restaurantes são um capítulo à parte. São três, temáticos, que funcionam em sistema rotativo, ou seja, a cada noite o hóspede conhece um diferente, acompanhados pela mesma equipe de serviço, com diversas opções de menus e serviço personalizado.

Um deles, que remete a 1923, ano de início da Disney, é bastante sofisticado. A decoração convida a uma linha do tempo da história da companhia, com uma coleção nostálgica de obras de arte temáticas de aventura de filmes de animação modernos e clássicos, incluindo Encanto, Procurando Nemo e Aladdin. O menu oferece culinária da Califórnia, destacando a mistura de influências asiáticas, europeias e sul-americanas da região.

The Walt Disney Theatre (foto: Kent Phillips/Divulgação)

A Plaza de Coco, inspirada no filme Viva: a vida é uma festa, da Pixar, é a primeira experiência de jantar teatral "Coco" da Disney. Tem um teatro em formato de arena com apresentações ao vivo de personagens e músicos e um menu inspirado na culinária mexicana.

Outro restaurante é o Worlds of Marvel, a experiência gastronômica temática da Marvel, que apresenta uma variedade diversificada de pratos de diferentes partes do mundo. O menu inovador faz referência a locais como Wakanda, lar do Pantera Negra, a nação da Europa Oriental de Sokovia, lar do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate, e Nova York, a base dos Vingadores.

Disney The Tale of Moana (foto: Kent Phillips/Divulgação)

O navio conta com muitas atrações dirigidas a crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos. A AquaMouse é uma divertida montanha-russa aquática para toda a família que se estende pelos decks superiores do navio. O Grand Hall se transforma em um teatro dinâmico por meio da magia de efeitos especiais embutidos. Há um clube para crianças e restaurantes exclusivos para adultos.

Em itinerários selecionados, há uma noite repleta de diversão durante a celebração Piratas no Caribe. Um show interativo com Jack Sparrow, que culmina em um espetáculo de fogos de artifício coreografado com a trilha sonora dos filmes. À medida que a noite avança, ocorre uma festa no convés, com música e efeitos especiais. Há também a queima de fogos em alto-mar.













*A jornalista viajou a convite da Disney Cruise Line