Suposta charge de Maomé leva a confrontos e prisões na Turquia

Mesquita Azul (Turquia) - Fica em Istambul, cidade que foi capital turca até a queda do Império Otomano (dando lugar a Ancara). Seu nome oficial é Sultão Ahmed, responsável por sua construção no século 17. Curiosamente, o azul não é visto por fora: se refere aos azulejos localizados dentro do templo. - (crédito: VisionPics pixabay)