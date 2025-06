Fernanda Montenegro anuncia turnê de teatro: "Lá vou eu"

Atualmente, a atriz está em cartaz no Teatro Multiplan com duas peças diferentes - (crédito: Divulgação)

A vida não para! Aos 95 anos, Fernanda Montenegro anunciou no último sábado (28/6), que sairá em turnê com as peças de teatro pelo Brasil. "Do Rio de Janeiro para o Brasil, lá vou eu. Com coragem", disse no vídeo.

Atualmente, a atriz está em cartaz no Teatro Multiplan com duas peças diferentes: Nelson Rodrigues por ele mesmo e Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir. Fernanda é a diretora do espetáculo A Cerimônia do Adeus, montagem de leitura dramática da filósofa e feminista de Beauvoir.

As cidades e datas da turnê em demais cidades brasileiras ainda não foram reveladas, mas os seguidores estão fervorosos pela possibilidade de assisti-la fora do eixo Rio-São Paulo.

Internautas comentaram na publicação: "Brasília, minha rainha?", "Vem para João Pessoa ou Recife, ou Natal", "Porto Alegre, por favor" e muitos outros pedidos animados com a possibilidade de assistir à lenda da dramaturgia brasileira bem de pertinho.