Rei Charles III encerra serviço de trem real no Reino Unido

“Harry concordou que a Invictus estendesse o convite à sua família”, afirmou o "Daily Mail" em referência ao evento esportivo destinado a militares feridos, lesionados e doentes. O fato de enviar o convite com tanta antecipação deve-se ao fato de a agenda do rei Charles ser montada com três anos de antecedência. - (crédito: Reprodução G1)