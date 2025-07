Quando o chão some da tela: homem cai em elevador por distração com celular

Um acidente impressionante em uma fábrica na cidade de Xiaolan, província de Guangdong, na China, chamou atenção nas redes sociais. Um trabalhador caiu no poço de um elevador enquanto manuseava um maquinário e usava o celular, distraído. O incidente aconteceu por volta das 20h de 24 de junho e foi registrado por câmeras de segurança. Ele caiu de uma altura equivalente ao segundo andar.

O homem, distraído enquanto olhava para o telefone, puxava um carrinho para dentro do que ele acreditava ser o elevador já posicionado. No entanto, o equipamento não havia chegado ao andar, e o trabalhador acabou caindo diretamente no poço com o carrinho.

A queda ocorreu do segundo andar, e apesar da gravidade da situação, o trabalhador foi rapidamente socorrido por colegas da fábrica e levado ao hospital. De acordo com relatos locais, ele estava consciente no momento do resgate e não corre risco de vida.

Ele não teve ferimentos graves e o atual estado de saúde não foi divulgado.

O vídeo da queda viralizou nas redes sociais, assustando internautas. "Tem muita gente que caminha olhando para o celular, e mais cedo ou mais tarde algo assim acontece", comentou um perfil. "Celulares deveriam ser proibidos em áreas de produção. Isso é questão de segurança do trabalho”, disse outro.