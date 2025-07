Menino de 12 anos morre após "desafio do apagão" no TikTok

Um menino de 12 anos morreu após participar do "desafio do apagão", popularizado no TikTok. A prática consiste em se sufocar intencionalmente para sentir euforia ou desmaiar, o que pode levar a lesões graves ou até à morte. O caso aconteceu em Castleford, na Inglaterra, na sexta-feira (27/6). A informação foi divulgada por familiares, em uma campanha no site GoFundMe — para arrecadação de fundos para as despesas do funeral e de apoio psicológico.

A polícia de West Yorkshire informou, em comunicado ao jornal local Yorkshire Live, que foi acionada às 18h06 para atender um chamado de emergência envolvendo uma criança em risco. Os agentes encontraram o menino desacordado e o levaram ao hospital, onde a morte acabou confirmada. O legista da cidade está investigando as circunstâncias exatas do ocorrido, que, segundo as autoridades, não está sendo tratado como suspeito.

Na descrição da campanha — iniciada por Agnieska Czerniejewska logo após o incidente —, a vítima, identificada apenas como Sebastian, é descrita como um menino sorridente, gentil, cheio de alegria, sonhos e com um talento incrível. "Sebastian perdeu a vida por causa de um desafio on-line. Ele teve pais amorosos que fizeram tudo o que podiam para lhe proporcionar uma infância segura e feliz. Eles teriam lhe dados as estrelas. O que aconteceu é uma tragédia indescritível", disse.

A publicação também fez um apelo para que outros pais fiquem atentos ao que os filhos acessam na internet. "Pergunte o que eles assistem, com quem conversam, o que os inspira. Esteja presente. O mundo on-line poder ser tão perigoso quanto o mundo real — às vezes, até mais", escreveu.

Até o momento, o site já registrou 375 doações, arrecadando mais de 7.344 euros (cerca de R$ 47,2 mil).

Vítimas

O caso do garoto não é isolado. Em 2022, o jornal britânico The Independent reportou que, pelo menos, 20 mortes em 18 meses estavam associadas ao "desafio do apagão", sendo 15 delas de crianças com 12 anos ou menos.

Neste ano, os pais de quatro adolescentes britânicos — Isaac Kenevan, de 13 anos, Archie Battersbee, 12, Julian Sewweney, 14 e Maia Walsh, de 13 — entraram com uma ação judicial contra o TikTok nos Estados Unidos, responsabilizando a plataforma pelas mortes dos filhos, todas ligada ao mesmo desafio.

Segundo o processo, o algoritmo da rede social teria "direcionado propositalmente conteúdo perigoso a essas crianças para aumentar seu tempo de uso e gerar receita". O caso foi levado ao Centro de Advocacia para Vítimas de Mídias Sociais, que representa as famílias.

Em resposta, o TikTok declarou que bloqueia buscar por vídeos e hashtags relacionadas ao "desafio do apagão" desde 2020. A plataforma afirmou ainda que suas diretrizes proíbem desafios perigosos, sendo removidos com rapidez, além de redirecionar para a página informações de segurança, os usuários que tentarem acessá-los.