Mulher conhece o marido após jogar moeda na Fontana di Trevi: "Mágica"

Uma história digna de filme. A norte-americana Catherine Tondelli estava de férias em Roma e se rendeu à tradição italiana de jogar moedas na Fontana di Trevi e fazer um pedido. O ano era 1999, quando ela tinha 39 anos. Catherine jogou três moedas com a mão direita, mas, de repente, ouviu uma voz dizendo: "Se você quer que o desejo se realize, tem que jogar com a mão esquerda, porque ela está mais próxima do coração". Foi aí que a norte-americana, hoje com 65 anos, conheceu o marido, Fausto Mezzana.

Fausto explicou a Catherine o significado de jogar as três moedas. "A primeira moeda, você volta a Roma. A segunda moeda, você encontra o amor em Roma. E a terceira… você se casa com um romano." E a tradição popular tornou-se real. "Houve uma conexão imediata... Dizem, você sabe, ‘colpo di fulmine’ em italiano, que é ‘amor à primeira vista’. E eu realmente acredito nisso. Acho que olhei para ele e pensei: ‘Meu Deus, essa fonte faz mágica’”, contou Catherine à CNN Internacional, na sexta-feira (27/6).

Então, Fausto decidiu convidar Catherine e a mãe dela, Mary Lee, para passear. A mãe aceitou de cara, mas Catherine hesitou antes de topar o convite. No fim, o passeio ocorreu e os três conversaram e riram até o amanhecer do dia.

No dia seguinte, Fausto convidou Catherine e a mãe para jantar. Dessa vez, ela aceitou, mas a mãe recusou. “Ela disse: 'Posso ver que vocês têm uma conexão um com o outro, e eu realmente adoraria dar a vocês uma noite juntos para se conhecerem melhor'”, lembra Catherine.

Quando chegou a hora de Catherine voltar para os Estados Unidos, ela deu a Fausto seu cartão de visita e eles se beijaram. "Eu sabia que queria estar em contato com ele. Eu sabia que seria mais do que isso, e eu queria que fosse. Nos beijamos debaixo da janela do hotel", disse.

Fausto e Catherine começaram um namoro à distância. “Todo mês viajando de Roma para a Califórnia. Califórnia para Roma, Roma, Califórnia”, cita Fausto. Até que Catherine soube de uma vaga de trabalho em Londres e decidiu se mudar para ficar mais perto de Fausto. Os dois passaram a se ver todo fim de semana.

Um dia, ao visitar Catherine em Londres, Fausto perguntou se ela não queria se mudar para Roma e se declarou para a amada. "Gostaria de passar o resto da minha vida com você", disse. Ela conseguiu um emprego na capital italiana e, em 2002, o casal comprou uma casa. Eles ainda moram juntos, mas nunca tiveram filhos.

“Gostaria que tivéssemos conseguido (ter filhos), mas não aconteceu", frisou Chatherine. "Às vezes, a vida tem um destino. Se essa história tivesse acontecido quando tínhamos 25, 30 anos, acho que não estaríamos aqui agora", destacou Fausto à CNN.

