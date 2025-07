"Nuvem rolo" surpreende banhistas em praias de Portugal

Foto tirada em 29 de junho de 2025 com um drone mostra uma rara "nuvem em rolo", uma enorme nuvem horizontal avançando do horizonte em direção às praias do Oceano Atlântico durante a onda de calor perto do Cabo da Roca - (crédito: Arthur CARVALHO/AFP)

Uma grande nuvem em formato de rolo surpreendeu banhistas de praias de Portugal, no domingo (29/6). O fenômeno foi visto avançando em direção às praias do Oceano Atlântico durante onda de calor perto do Cabo da Roca, localizado no sudoeste português.

As nuvens em forma de tubo horizontal foram acompanhadas de ventos fortes. Elas se formaram sobre o mar por volta das 15h30 e atingiram a costa entre 17h e 18h. Trata-se de um fenômeno relativamente raro, incluído no atlas da Organização Meteorológica Mundial em 2017 e causado por altas temperaturas. Ele é o resultado da interação entre massas de ar de temperaturas contrastantes e brisas marítimas, o que forma uma nuvem espessa.











Veja o vídeo:

No último dia 29 de junho, um fenômeno atmosférico raro conhecido como “nuvem rolo” surpreendeu banhistas em diversas praias da costa portuguesa, como Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Esposende, Ovar e Figueira da Foz.



Portugal enfrenta uma onda de calor. O país bateu um recorde de temperatura para o mês de junho, com 46,6 ºC registrados no domingo em Mora, cerca de 100 quilômetros a leste da capital, Lisboa, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



