Pai de menina que caiu em cruzeiro da Disney não teve culpa, diz polícia

Pai pula no mar após criança cair de cruzeiro da Disney - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A polícia da Flórida, nos Estados Unidos, afirmou que o pai da menina de 5 anos que caiu do navio de cruzeiro Disney Dream não teve culpa no acidente. A declaração da autoridade foi dada após rumores que circularam nas redes sociais apontarem que ele teria colocado a criança no corrimão para tirar uma foto, o que teria provocado a queda.

O gabinete do xerife de Broward disse à CBS News, na terça-feira (1º/7), que a "menininha não estava sendo segurada, como relatado erroneamente em alguns sites de mídia social". A criança caiu após perder o equilíbrio enquanto estava sentada no corrimão.

Leia também: Velório dos jogadores Diogo Jota e André Silva começa em Portugal

O pai pulou no mar para salvar a filha. Eles passaram cerca de 20 minutos no mar antes de serem resgatados em segurança. A embarcação navegava entre as Bahamas e Fort Lauderdale.

"Esta família é muito abençoada. É ótimo poder reagir a uma boa notícia em vez de encarar o que poderia ter sido um desfecho trágico", disse o xerife Gregory Tony.

O porta-voz da Disney Cruise Line, responsável pelo cruzeiro, disse que a "tripulação a bordo resgatou rapidamente dois passageiros da água". "Parabenizamos nossos tripulantes pela habilidades excepcionais e ações rápidas, que garantiram o retorno seguro dos dois passageiros ao navio em poucos minutos", citou.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular