VÍDEO: Lutadora gera revolta ao oferecer vape a orangotango em parque na Rússia

Um vídeo de 40 segundos, publicado nas redes sociais, provocou indignação ao mostrar a lutadora de MMA Anastasia Luchkina oferecendo cigarro eletrônico a um orangotango. As imagens mostram o animal inalando a fumaça diversas vezes, enquanto a atleta filma a situação com aparente normalidade.

O caso aconteceu no Taigan Safari Park, localizado na região da Crimeia, na Rússia. No vídeo — publicado no próprio perfil da atleta — é possível ver Luchkina aproximando o dispositivo eletrônico do animal repetidamente, incentivando-o a "fumar" o vape. A atitude gerou uma onda de críticas e denúncias de maus-tratos, com milhares de internautas condenando o comportamento da atleta.

Desde então, Luchkina restringiu o acesso aos seus perfis nas redes sociais e, até o momento, não se pronunciou publicamente sobre a polêmica.

Veja o vídeo:

Além da conduta da lutadora, o parque onde a cena ocorreu também voltou a ser alvo de críticas. O Taigan Safari Park já foi denunciado anteriormente por práticas perigosas, como permitir que visitantes entrem em áreas com leões. Em um desses episódios, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Também há registros de turistas pagando para tirar fotos segurando animais selvagens, o que levanta sérias questões sobre o tratamento dos bichos no local.