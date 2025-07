Norte-americano se surpreende com atendimento e gratuidade do SUS: "Não existe nos EUA"

Jornalista conta que vive no Brasil há seis anos e não tinha precisado do SUS até então - (crédito: Reprodução / Instagram )

Durante uma viagem ao Brasil, o jornalista Terrence McCoy, chefe de redação local do The Washington Post, compartilhou nas redes sociais uma experiência positiva no Brasil. McCoy surpreendeu-se com a gratuidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

McCoy e a família dirigiam por uma estrada em Paraty (RJ), quando as bagagens exigiram manuseio na parte traseira do carro e a abertura do porta-malas atingiu a cabeça do norte-americano. Após o acidente, ele recebeu atendimento completo e gratuito em um hospital público. Acostumado com o sistema de saúde dos EUA, um dos mais caros do mundo, McCoy ficou impressionado com a gratuidade.

"Eu estou no Brasil há seis anos e não tinha precisado do SUS até esse dia. Chamaram o SAMU e eu fui atendido. Passei seis horas em atendimento, sendo socorrido e fazendo exames. E tudo era de graça. Tomografia, raio-x, sutura. E a conta chegou a zero reais", relatou em vídeo nesta sexta-feira (4/7).

Conforme o jornalista, o acidente resultou em perda de sangue e sentidos. "Esse tipo de tratamento não existe nos EUA. Mesmo para as pessoas que possuem um convênio médico. Você vai precisar pagar uma conta por tratamento emergencial", destacou.

Nos comentários da publicação, alguns internautas aproveitaram para ressaltar os pontos positivos do Brasil. "Nosso País é muito bom. E os brasileiros têm o péssimo costume em supervalorizar os EUA e a Europa e menosprezar a sua própria pátria. Lamentável", desabafou um usuário. "Sempre tem um com síndrome de vira lata pra criticar o SUS, realmente não é perfeito mas se tiver uma urgência não passa perrengue", pontuou um segundo.

