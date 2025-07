Enchente no Texas deixa 27 mortos, incluindo nove crianças

Ao menos 27 pessoas morreram e várias estão desaparecidas após inundações no Texas (EUA). Um grupo de 27 meninas, que estava em um acampamento feminino, está desaparecido. 750 crianças e adolescentes estavam no local quando as águas subiram repentinamente.

Segundo o xerife do condado de Kerr, Larry Lethia, 27 corpos foram recuperados, dos quais nove eram menores de idade. Lethia também informou que 860 pessoas foram retiradas de suas casas, das quais oito estavam feridas.

As inundações foram causadas devido as chuvas torrenciais que começaram na tarde de sexta-feira (4/7) no centro do estado que permaneceram, em menor intensidade, até a madrugada de sábado. Segundo autoridades locais, o rio Guadalupe subiu 8 metros em 45 minutos.

As enchentes levaram à declaração de emergência nas regiões de Hill Country e Concho Valley. Outras áreas do centro do estado estavam sob alertas de inundações repentinas, afetando mais de 30.000 pessoas, conforme informações do jornal The New York Times.

















Ainda de acordo com o New York Times, autoridades da Guarda Nacional do Texas disseram que 237 pessoas foram salvas ou evacuadas.

Em sua rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a secretária de segurança interna, Kristi Noem, "chegará em breve ao local". "Melania e eu estamos rezando por todas as famílias afetadas por esta terrível tragédia. Nossos corajosos socorristas estão no local fazendo o que sabem fazer de melhor", afirmou o republicano.





O vice-governador, Dan Patrick, disse que o desaparecimento não significa que as crianças "foram perdidas". "Elas podem estar fora de comunicação", afirmou. Ele disse ainda que houve um nível "catastrófico" de inundação.

*Com informações da AFP