Enchente no Texas: 43 mortes registradas, incluindo 15 crianças

O número de mortos na enchente no Texas (EUA) subiu para 43, noticiou na noite deste sábado (5/7) o The New York Times após uma entrevista coletiva do xerife do estado, Larry Leitha. Entre as vítimas confirmadas estão 15 crianças.

Ainda há dezenas de desaparecidos e as forças de segurança e salvamento do estado buscam as vítimas entre escombros e a lama deixada após a descida do rio Guadalupe. Um grupo de 27 meninas que participam de um acampamento cristão feminino na região está desaparecido.

As autoridades locais noticiaram que o rio Guadalupe subiu cerca de 8 metros em apenas 45 minutos e surpreendeu toda a população da região. Às margens do rio existem vários estacionamentos de traillers e locais para acampamentos.

O governador do estado, Greg Abbott afirmou em uma rede social que o trabalho continuará até que todas as vítimas sejam localizadas. "Nossos socorristas não vão parar até que todas as pessoas desaparecidas sejam encontradas", escreveu no X.

What we have seen in the past 24 hours is quintessentially Texan.



Texans fight challenges head on, and today is no different.



Our first responders will not stop until every missing person is found. pic.twitter.com/MNS8CRw0uY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 5, 2025





A tragédia registrada em 2025 relembra uma enchente em 1987 na mesma região. Naquela época o rio Guadalupe subiu repentinamente e matou 10 adolescentes. O caso inspirou o filme "Enchente: Quem Salvará Nossos Filhos?" que narra o medo a aflição de pais que aguardam o retorno de jovens que participavam de um acampamento cristão quando e intempérie ocorreu. Quatro décadas após, outros pais revivem o sentimento e compartilham o pesar e o luto.