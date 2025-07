Tragédia em meio às férias de verão no Texas deixa mortos e desaparecidos

Desespero, dor, angústia, luto, solidariedade e esperança. Os 25 mil moradores da cidade de Kerrville, no centro do Texas, tentam lidar com uma tragédia sem precedentes que se abateu sobre a região. Entre as madrugadas de sexta-feira e de ontem, chuvas torrenciais causaram inundações repentinas — o Rio Guadalupe, que banha a região, subiu cerca de 8m em 45 minutos. A água saiu arrastando tudo pelo caminho. Camp Mystic, um acampamento de verão cristão para meninas, hospedava 750 crianças quando foi tomado pela enchente.

Até o fechamento desta edição, 51 pessoas tinham morrido na região — 36 adultos e 15 crianças — e 860 haviam sido resgatadas com vida. Socorristas vasculhavam o rio em busca de pelo menos 27 meninas que passavam as férias no Camp Mystic. Nas redes sociais, pais tentavam encontrar notícias sobre o paradeiro dos filhos, enquanto moradores organizavam-se para ajudar, da maneira que podiam, os socorristas e as famílias dos mortos e desaparecidos, cujo número total é desconhecido.

Na manhã de sexta-feira, os pais das 750 meninas de Camp Mystic receberam um e-mail breve dos organizadores do acampamento cristão. A mensagem afirmava que o local havia sido atingido por "enchentes catastróficas". Fundado em 1926, o acampamento era administrado por gerações da mesma família e fornecia às crianças vários passatempos, como escalada em árvores e flutuação pelo rio. A agência France-Presse (AFP) divulgou fotos dos alojamentos tomados pela lama, inclusive os beliches. Diante dos casebres, carros virados, árvores arrancadas, escombros e entulhos.

Voluntários de equipe de busca e resgate vasculham imediações do acampamento (foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Conselheiro responsável por um dos chalés do acampamento Laity Dodge, a cerca de 48km do Camp Mystic, e morador de Kerrville, John-Louis Barton contou ao Correio que a cidade recebeu muito apoio dos serviços de emergência. "Durante a maior parte do dia, helicópteros sobrevoaram Kerrville e as margens do Rio Guadalupe. Na manhã de hoje (ontem), ajudei a descarregar as malas dos meninos do Acampamento Waldemar, enquanto eles se reuniam com os pais. Muitas estradas ao longo do rio foram fechadas devido aos danos, mas começam a ser reabertas lentamente. As cidades de Hunt e de Ingram foram mais severamente impactadas do que Kerrville, pois a maioria de suas construções fica mais perto da água, como em Camp Mystic e em Waldemar", explicou.

Solidariedade

Barton tem procurado somar esforços na corrente de solidariedade que se formou em Kerrville. "Tenho atualizado amigos e familiares que ainda sentem falta de seus entes queridos, além de ajudar aqueles que perderam suas casas", disse. De acordo com ele, os acampamentos de verão estão mais lotados do que em qualquer outra época do ano. "As chuvas diminuíram de forma significativa, neste sábado, mas as previsões meteorológicas indicam mais precipitações nos próximos dias. Eu acredito que o pior passou."

Assim como Barton, moradores de Kerrville e de outras cidades da região arregaçaram as mangas para aliviar a dor das famílias e dos desabrigados. Muitos engajaram-se na arrecadação de donativos; restaurantes prepararam refeições gratuitas; e uma rede de informações sobre desaparecidos e de ofertas de abrigos foi criada.

O governador do Texas, Greg Abbott, assinou uma declaração de desastre expandida e pediu o mesmo à Casa Branca. "Seremos implacáveis (nos resgates). Será uma operação 24 horas por dia, sete dias da semana, dia e noite", prometeu. A secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), Kris Noem classificou as inundações como "sem precedentes" e anunciou a mobilização de agências do governo federal. Cerca de 500 socorristas e 14 helicópteros participam das buscas. Trump afirmou que ele e a esposa, Melania, rezam por todas as famílias afetadas por essa "tragédia horrível".

Lorena Guillen, dona de um restaurante e um parque de trailers na margem do Guadalupe, viu a água do rio subir rapidamente. "Minha casa fica ao lado, em um ponto mais alto. Somos cinco pessoas na minha família, conseguimos sair há tempo", relatou ao Correio. O restaurante foi inundado, e sua casa recebeu meio metro de água. "O que vivemos foi absolutamente devastador. O parque de trailers desapareceu. Tudo se foi", lamentou. "É a pior inundação em 500 anos, talvez com centenas de mortos. Somente no meu parque de trailers e no do vizinho são 45 desaparecidos."