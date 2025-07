Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, sofre acidente

Padre Omar Raposo é reitor do Santuário do Cristo Redentor - (crédito: Divulgação)

O padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor (RJ), sofreu um acidente na Venezuela no sábado (5/7). O religioso estava no país para promover o turismo religioso como Capelão da Embaixada Brasileira e teve oito costelas fraturadas. O quadro de saúde dele é considerado estável.



O padre Omar estava em uma van retornando das gravações de um documentário em colaboração com a Arquidiocese de Coro, quando o veículo capotou. Ninguém morreu no acidente.



Com informações da Rádio Tupi*