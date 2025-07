Texas chora mortos em inundação e celebra atos de heroísmo

"Nós a amamos tanto, Linnie. Por favor, reze por todas as garotas e conselheiros do Camp Mystic." A mensagem foi publicada no Instagram por Michael McCown, pai de Linnie, 8 anos, uma das meninas levadas pelas águas do Rio Guadalupe, na manhã de sexta-feira (4/7), em um acampamento cristão, no centro do Texas. Brooke Harber, 11, e a irmã Blair, 13, estavam com os avós em um dos alojamentos do Camp Mystic que acabou arrastado pela enchente. Os corpos das irmãs foram encontrados a 24km rio abaixo. Seguravam rosários e estavam com as mãos dadas. Os avós estavam desaparecidos, até a noite deste domingo.

Às 6h da última sexta-feira (8h em Brasília), Julian Ryan, 27, arrebentou uma janela de vidro com o braço e salvou a família, enquanto a água invadia a casa deles, na cidade de Ingram. "Desculpe, não conseguirei ir, amo vocês", disse à noiva, Connie Salas, enquanto sangrava por uma ruptura de artéria. Carl Jeter, 70, escutou os gritos de uma mulher, pendurada sobre uma árvore, e acionou os socorristas em botes. Ela foi salva depois de ser arrastada pela enxurrada do Rio Guadalupe por 32km. Scott Ruskan, nadador socorrista da Guarda Costeira dos Estados Unidos, resgatou 165 pessoas em sua primeira operação de salvamento. Emma Foltz, conselheira do Camp Mystic, conseguiu retirar às pressas do alojamento 14 meninas, antes que o local fosse engolido pelas águas.

Empatia

Histórias de dor e luto se misturam aos relatos de heroísmo. As enchentes que atingiram acampamentos cristãos e cidades do Texas deixaram pelo menos 80 mortos, incluindo 28 crianças. Entre as dezenas de desaparecidos, dez são meninas que estavam acampadas no Camp Mystic.

"Hoje, visitei Camp Mystic. O acampamento e o rio que corre ao lado, foram terrivelmente de maneira nunca antes vista em nenhum desastre natural", afirmou Greg Abbott, governador do Texas, em uma publicação na rede social X. "A altura que a água corrente atingiu no topo dos chalés foi chocante. Não vamos parar até encontrarmos todas as garotas que estavam nesses chalés", prometeu. Pouco depois, Abbott pediu à população que faça orações. "A oração funciona. (...) Como a Bíblia ensina, orem com gratidão a Deus."

Os socorristas correm contra o tempo na busca por sobreviventes. Eles contam com recursos, como helicópteros; drones; cavalos; botes e carrinhos de golfe; além de câmeras termais, capazes de detectar calor. Mais de 1.700 pessoas estão envolvidas nas operações. Até a noite de sábado, 850 moradores, turistas e campistas tinham sido resgatados com vida.

Por volta das 14h50 de domingo pelo horário local (16h50 em Brasília), a empresária Lorena Guillen, dona de um parque de trailers totalmente destruído e de um restaurante inundado às margens do Rio Guadalupe, recebeu uma mensagem de evacuação por meio do celular. "A água está vindo. Ouvimos isso de voluntários que trabalham aqui na região. Está chovendo muito forte rio acima. recebemos o aviso de evacuação e os alarmes dispararam em nossos celulares", relatou ao Correio. Os meteorologistas não descartam novas inundações repentinas nos próximos dias.

Declaração de desastre

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma declaração de desastre para o Condado de Kerr, com o objetivo de acelerar a liberação de verbas federais. "Essas famílias estão enfrentando uma tragédia inimaginável, com muitas vidas perdidas, e muitos ainda desaparecidos", escreveu o republicando em sua plataforma Truth Social. Trump acrescentou que o governo federal trabalha em cooperação com as autoridades estaduais e com os municípios afetados para responder à catástrofe. O titular da Casa Branca anunciou que pretende visitar a área atingida pela catástrofe, na próxima sexta-feira. No entanto, deu a entender que a viagem não está confirmada.