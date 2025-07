Olho do rei Charles III assusta em evento com Macron

Rei Charles III aparece com olho direito vermelho em recepção ao presidente da França, Emmanuel Macron - (crédito: Dylan Martinez / POOL / AFP)

O rei Charles III chamou atenção ao aparecer com o olho direito visivelmente vermelho durante a recepção ao presidente da França, Emmanuel Macron, nesta terça-feira (8/7), no Palácio de Buckingham. Apesar da repercussão nos tabloides britânicos, médicos reais afirmaram que a vermelhidão se deve a um vaso sanguíneo rompido e não representa risco à saúde do monarca.

O encontro aconteceu no jardim do palácio, durante uma cerimônia oficial com soldados da Guarda Real. Charles e Macron estavam acompanhados das mulheres, a rainha Camilla e a primeira-dama Brigitte Macron.

Autoridades do Palácio de Buckingham garantem que o quadro não tem relação com o câncer enfrentado por Charles desde fevereiro de 2024. O rei chegou a ser internado brevemente em março por conta de efeitos colaterais do tratamento.

A visita de Macron é a primeira de um líder europeu ao Reino Unido desde o Brexit — a saída do Reino Unido da União Europeia — e simboliza um esforço de reaproximação entre os dois países.

