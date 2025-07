Corpo de turista de cruzeiro desaparecida é encontrado em trilha

Imagens de câmeras de segurança compartilhadas no Facebook mostram a última vez que Marites Buenafe foi vista antes de desaparecer em trilha no Alasca - (crédito: Reprodução/Facebook/Melody Buenafe)

O corpo de uma turista que desapareceu durante uma viagem de cruzeiro nos Estados Unidos foi localizado, na quinta-feira (3/7), em uma trilha no Alasca, onde o navio fez uma parada na terça daquela semana (1º/7). A médica americana Marites Buenafe, de 62 anos, foi encontrada sem vida pela Guarda Nacional do Exército do estado. Leia também: Piloto e duas crianças sobrevivem à queda de avião em lago congelado no Alasca

A mulher, moradora de Kentucky, estava desaparecida após não retornar ao transatlântico da Norwegian Cruise Line ao sair para uma caminhada perto de Juneau, cidade alasquiana em que parou, a tempo da próxima partida. A Polícia Rodoviária foi notificada por volta das 15h20 e, desde então, equipes de busca profissionais e voluntárias estavam à procura dela com cães farejadores, helicópteros e drones térmicos.

Em despacho, o Departamento de Segurança Pública do Alasca informou que, pela manhã da terça-feira, Buenafe havia dito à família que iria de bonde para as montanhas, onde planejava fazer a trilha de Gold Ridge até o pico de observação Gastineau. Câmeras de segurança do local capturaram o momento em que a médica foi vista pela última vez, por volta das 7h30, quando saía dos prédios no ponto mais alto de parada do meio de transporte. Leia também: Brasileira morre ao não resistir à demora do socorro na Indonésia

Como não obtiveram respostas a mensagens de texto e ligações, a mãe e a irmã de Marites, com quem viajava, voaram de volta a Juneau depois que o navio partiu, conforme atualizaram no Facebook. “Ela sabia que o horário de retorno ao navio era 13h”, aponta publicação que inclui imagens das câmeras de segurança que mostram como a médica estava vestida, a fim de auxiliar na procura.







Apesar das buscas durante dois dias, desde que reportado o desaparecimento, Marites foi encontrada sem vida às 11h56 do dia 3 de julho, “aproximadamente 510 metros abaixo da linha da serra de Gold Ridge”, conforme o comunicado do Departamento de Segurança Pública. “Policiais e voluntários profissionais conseguiram recuperar o corpo com a ajuda de helicópteros e da Guarda Nacional.” Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os familiares da vítima foram notificados e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Alasca para autópsia.

Ao jornal The New York Times, o porta-voz da corporação afirmou que a trilha que a mulher planejava fazer é atração popular para caminhadas e que são realizadas por lá, todos os anos, várias buscas de resgate. Moradores e visitantes são orientados a se familiarizarem com a região e a se prepararem bem antes de desbravar a área — com roupas extras, comida, água e dispositivos de comunicação. Leia também: ‘Não a abandonei’, diz guia sobre brasileira que morreu ao cair em trilha

“Viagens para o interior do Alasca podem passar de passeios fáceis de um dia a muito desafiadores com um passo em falso ou uma queda”, concluiu o agente.