Homem morre após ser sugado por turbina de avião em aeroporto

A manhã desta terça-feira (8/7) foi marcada por terror no aeroporto de Orio al Serio, na província de Bérgamo, região norte da Itália. Um homem, identificado como Andrea Russo, morreu após ser sugado pela turbina de uma avião que taxiava no local.

Segundo informações do jornal Corriere Della Sera, a tragédia ocorreu por volta das 10h (horário local) e paralisou completamente as atividades de um dos maiores aeroportos da Itália. O avião envolvido é um Airbus A319, da companhia aérea Volotea. A aeronave tinha como destino o aeroporto das Astúrias.

O homem morreu no momento em que o avião fazia um "pushback", ou seja, deixava a área de estacionamento do aeroporto para decolar. Não se sabe exatamente como Russo conseguiu acessar a pista, já que existem barreiras físicas que impediriam a entrada. A polícia trabalha com hipótese de que o homem tenha se aproximado do avião de forma proposital.

"Estamos investigando qualquer possível relação com o aeroporto ou com o mundo da aviação (por parte do homem). Achamos o carro dele no estacionamento, mas não encontramos nada que pudesse fornecer qualquer tipo de explicação", disse o promotor Maurizio Romanelli ao Corriere Della Sera.