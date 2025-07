Trump diz que vai falar com Lula "em algum momento" sobre taxas

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa antes de embarcar no Marine One no gramado sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 11 de julho de 2025 - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (11/7), que falará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "em algum momento" sobre as taxas de 50% impostas aos produtos brasileiros. A declaração ocorreu na saída da Casa Branca, antes do republicano embarcar ao Texas para visitar as áreas devastadas pelas enchentes.



O anúncio da taxação foi feito por meio de uma carta de Trump endereçada diretamente ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgada na quarta-feira (9/7) nas redes sociais. As tarifas começam a valer a partir do próximo dia 1º de agosto e incidem "sobre quaisquer e todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos".

Em resposta a carta de Trump, Lula destacou que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém e afirmou que é falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre déficit norte-americano citado por Trump. "As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos", disse Lula.

"Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo", acrescentou Lula.

