Combustível de avião da Air India foi cortado antes de queda que matou 260

Um relatório inicial de 15 páginas elaborado pela equipe de investigadores concluiu que o desligamento de interruptores para fornecimento de combustível das duas turbinas, durante a decolagem, teria causado o maior desastre aéreo da história da Índia, matando 260 pessoas. O problema com o Boeing 787-8 Dreamliner da empresa Air India, que fazia a rota Ahmedabad a Londres, com 230 passageiros e 12 tripulantes, ocorreu em fração de 0,1 segundo. Dezenove pessoas morreram em terra, depois que o avião caiu sobre um refeitório em um alojamento de médicos, a poucos quilômetros do aeroporto de Ahmedabad. Apenas um passageiro sobreviveu.

De acordo com o relatório, às 8h08 (Hora local) de 12 de junho, o voo AI171 alcançou sua velocidade máxima na decolagem — de 333km/h. Pouco depois, os interruptores de corte de combustível dos motores "fizeram a transição da posição RUN (ligada, considerada normal) para a posição CUTOFF (corte), um depois do outro, com um intervalo de 0,1 segundo".

O jornal Hindustan Times citou o documento e informou que os pilotos tentaram restaurar o fluxo de combustível em questão de segundos. Às 8h08min52s, o motor 1 foi retornado para a função "RUN"; e o motor 2, quatro segundos depois. "Ambos os motores iniciam sequências de reacendimento, com o motor 1 mostrando sinais de recuperação, mas o tempo e a altitude insuficientes impediram a reinicialização bem-sucedida antes de aeronave cair, às 8h09min11s", concluiu o relatório.

Diálogo revelador

Os investigadores também concentraram-se na gravação de voz da cabine, registrada em uma das caixas-pretas. "Por que você cortou (o combustível)?", pergunta um piloto ao outro. "Eu não o fiz", respondeu o segundo. Foi então que o Boeing 787-8 Dreamliner começou a perder altitude rapidamente. Quando os interruptores retornaram para a posição RUN e as turbinas iniciaram o ganho de potência, um dos pilotos transmitiu o sinal de alerta à torre de controle: "MAYDAY MAYDAY MAYDAY". O controlador do tráfego aéreo questionou os pilotos sobre o problema, mas era tarde demais. Ao presenciarem o avião cair e explodir, acionaram os serviços de emergência. Agora, os especialistas do comitê de investigação indiano tentam entender o motivo pelo qual os interruptores de fornecimento de combustível foram desligados.

Piloto aposentado e CEO da Safety Operating Systems (em St. Petersburg, Flórida), John Cox disse ao Correio que ficou surpreso com as conclusões inicias da equipe de investigadores indianos. "Eu aceito a credibilidade do relatório. Nunca tinha escutado sobre isso ter ocorrido antes", afirmou, ao referir-se ao desligamento dos interruptores de combustível. "Nesse momento, todas as possibilidades de movimentos dos interruptores estão sendo avaliadas. Nada está sendo descartado", respondeu, quando perguntado sobre se acreditava em mau funcionamento da aeronave ou em sabotagem. Ele também disse acreditar que os comentários dos pilotos precisam ser decifrados. "Ainda não temos informações suficientes para compreendê-los."

CONCLUSÕES INICIAIS

Conheça os principais pontos do relatório de investigação

>> Flaps

Estavam na posição correta, de 5 graus, indicando decolagem.

>> Trem de pouso

Ambos estavam ma posição "DOWN" (abaixada).

>> Alavancas de empuxo

Ainda que tenham sido encontradas quase em marcha lenta, dados do voo mostram que permaneceram para frente até o impacto — ou seja, na posição correta.

>> Pássaros



Não foram encontradas evidências de colisão com pássaros durante a decolagem.

>> Motores

O Motor 1 mostrou sinais de recuperação; o Motor 2 não conseguiu se estabilizar. Depois do corte de combustível, as duas turbinas caíram abaixo da velocidade de marcha lenta.

>> Caixas-pretas

O gravador de dados de voo ficou muito avariado para a recuperação de informações do voo.