Colisão de avião de pequeno porte suspende voos em aeroporto da Inglaterra 

Um acidente envolvendo uma aeronave de pequeno porte no Aeroporto de Southend, em Essex, na Inglaterra, suspendeu de forma temporária voos que saíam ou chegavam do local. De acordo com a polícia do condado, que fica a cerca de 70 km de Londres, o incidente é “grave” e todos os serviços de emergência atendem à ocorrência. Leia também: Aeronave de pequeno porte faz pouso de emergência em Minas Gerais

Em comunicado, a corporação informa que foi alertada pouco antes das 16h (horário local; 12h em Brasília) “sobre relatos de uma colisão envolvendo um avião de 12 metros”. O “grave incidente”, que gerou grande explosão e muita fumaça, ocorreu logo após a decolagem do veículo aéreo.

“Estamos trabalhando com todos os serviços de emergência no local neste momento, e o trabalho continuará por várias horas”, diz, em nota, a Polícia de Essex. “Estabelecemos um amplo cordão de isolamento para garantir que todos os nossos colegas dos serviços de emergência possam realizar o trabalho com segurança, e continuaremos assim durante a noite e até amanhã de manhã.” Leia também: Queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo mata duas pessoas

A corporação pede ao público que evite a área enquanto ações de contenção e investigação continuam, e áreas próximas ao acidente foram evacuadas. “Os voos no aeroporto foram rapidamente suspensos para garantir que os trabalhos de extinção das chamas pudessem começar o mais rápido possível.” Agentes de segurança permanecem no local, mas informações sobre a causa do acidente e a existência ou não de feridos não foram divulgadas.

"Nestes estágios iniciais, é vital que coletemos as informações de que precisamos e continuemos apoiando o povo de Essex", afirma, no comunicado, o superintendente-chefe da polícia, Morgan Cronin. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com todos no local, bem como com a Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos, para estabelecer o que aconteceu hoje e por quê."