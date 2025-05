Annabelle: museu comenta desaparecimento da boneca após rumores de fuga

O mistério em torno do suposto desaparecimento da boneca Annabelle foi finalmente esclarecido. De acordo com a equipe da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, a boneca original que inspirou os filmes da franquia Invocação do Mal nunca "fugiu" do Museu dos Ocultos Warren, localizado em Monroe, nos Estados Unidos.

Durante o "desaparecimento" da boneca, internautas levantaram a suspeita de que Annabelle teria sido roubada para realizar rituais satânicos. Outros afirmaram que ela teria saído por conta própria e poderia estar "visitando" qualquer um que estivesse pesquisando sobre ela.

O mistério, entretanto, foi revelado e compartilhado com os visitantes do museu! Tony Spera, diretor da instituição, negou os rumores durante uma entrevista por e-mail à revista Newsweek. “A boneca nunca desapareceu”, afirmou.

Segundo ele, a ausência de Annabelle no museu se deve ao fato de que ela foi transportada temporariamente para eventos e locais turísticos, com o objetivo de ser exibida ao público. “Levamos a boneca em um breve passeio por vários lugares para que os entusiastas do paranormal pudessem testemunhar de perto a verdadeira Annabelle”, explicou Spera.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as declarações. "Será mesmo que essa boneca foi retirada do museu? Para mim, ela sempre esteve ali! Isso não passa de uma jogada de marketing", "Anabelle coloca no chinelo esses bebês reborn", "Está amarrado! Não visitaria isso em um museu jamais".