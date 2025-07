Modelo é internada após misturar maconha com tabaco: "Mofo nos pulmões"

A modelo Madelynn May nunca tinha fumado até que um dia ela decidiu experimentar uma mistura de maconha com tabaco. Poucos minutos depois das tragadas, a norte-americana tossiu, perdeu o fôlego e desmaiou. Ela foi levada ao hospital e os médicos detectaram um quadro de infecção fúngica agressiva.

"Meus pulmões falharam e começaram a crescer mofo. Eu estava sendo mantido vivo por uma máquina que me injetava medicamentos para tentar ajudar meus pulmões. No início, ninguém conseguia entender por que isso estava acontecendo com meu corpo. Quando eu colocava um cotonete nos meus ouvidos, ele saía preto, e eu tossi catarro preto por seis meses", relatou Madelynn ao jornal New York Post.

Madelynn passou por oito broncoscopias — procedimento no qual um tubo examina as vias aéreas do corpo — em quatro anos e, após receber alta, teve que usar um tanque de oxigênio todos os dias em casa.

Por causa de todo o tempo que a jovem passou no hospital, ela teve que fazer fisioterapia para fortalecer os músculos e ainda hoje faz exames regulares. Atualmente ela já consegue respirar sem a ajuda do tanque de oxigênio.

Leia também: Família é encontrada morta após reclamar de cheiro forte em hotel de luxo

"Mas, durante a minha recuperação, um dos médicos me perguntou se eu fumava — foi aí que me dei conta. Lembrei-me da tragada e contei a eles, e eles disseram que fazia todo o sentido. Eles acreditam que eu inalei esporos de fungos enquanto fumava o baseado, que continha maconha e tabaco", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular