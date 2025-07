Mulher é presa por tentar matar o ex-marido com chocolates adulterados

A empreitada consistia no envio de uma caixa com chocolates cheios de fentanil. A substância é 50 vezes mais potente do que a heroína - (crédito: Reprodução/Parker County Sheriff's Office)

Uma mulher foi presa nos Estados Unidos por tentar matar o ex-marido com chocolates adulterados. O episódio aconteceu no condado de Parker, no Texas. A intenção inicial de Pamela Jean Stanley, de 63 anos, porém, era de contratar um assassino de aluguel para matá-lo. Na quinta-feira passada (10/7), ela foi indiciada por tentativa de homicídio.

No entanto, de acordo com o jornal The Independent, o próprio contratado teve uma "crise de consciência". Por isso, desistiu de realizar o serviço. Entretanto, Pamela insistiu na concretização do crime. É nesse momento onde surge o plano de presentear o antigo companheiro com os chocolates.

A empreitada consistia no envio de uma caixa com chocolates cheios de fentanil. A substância é 50 vezes mais potente do que a heroína. O ato seria uma maneira de "parabenizar" o ex, Jeffrey Kauth, de 66 anos, pelo novo relacionamento. Ele chegou, inclusive, a ficar noivo. O presente, além disso, ainda incluía um pacote falso de viagem para uma lua de mel.

Entretanto, o assassino contratado não apenas voltou atrás e desistiu do serviço, como entrou em contato com Jeffrey para avisá-lo do plano da ex. "Tive sorte, pois o assassino teve consciência e me procurou. Passei quase um ano e meio com as luzes apagadas da casa, holofotes e câmeras no quintal. Tem sido uma experiência terrível", disse o ex-marido ao The Independent.

Jeffrey ainda contou, durante a entrevista, que Pamela o queria morto, além dos outros motivos, para recuperar a casa em que viviam antes do divórico, acontecido em 2020. O jornal britânico também noticia que Pamela acabou presa por policiais disfarçados.

Eles a atraíram ao fingirem ser os vendedores do fentanil comprado por ela. O ato ocorreu no estacionamento de um motel, no fim de maio passado. Um montante de 9,5 gramas de metanfetamina também foi encontrado com Pamela. "Sou um cara de sorte. Só estou grato por ela estar atrás das grades", disse Jeffrey.