Incêndio em shopping deixa mais de 60 mortos no Iraque

Uma operação de limpeza começa do lado de fora do prédio carbonizado em 17 de julho de 2025, após um incêndio ter atingido o recém-inaugurado Hyper Mall durante a noite - (crédito: AHMAD AL-RUBAYE/AFP)

Um incêndio em um shopping center na cidade de Kut, leste do Iraque, matou pelo menos 61 pessoas, informaram autoridades nesta quinta-feira (17/7) à AFP.

O governo iniciou uma investigação sobre o incêndio, o mais recente em um país onde as normas de segurança são desrespeitadas com frequência. Um funcionário do Departamento de Saúde da província de Wasit afirmou que as operações de resgate prosseguem na área da tragédia.

O incêndio começou na noite de quarta-feira e se propagou rapidamente pelo centro comercial Hyper Mall. As causas ainda não foram determinadas, mas um sobrevivente declarou à AFP que um aparelho de ar-condicionado explodiu.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, mas continuam no local para procurar as pessoas relatadas como desaparecidas.

Durante a madrugada, as ambulâncias transportaram vítimas para o hospital de Kut, que fica 160 quilômetros ao sudeste de Bagdá. Um correspondente da AFP viu corpos carbonizados no hospital.

Veja o vídeo:

Segundo o repórter, o shopping havia sido inaugurado apenas cinco dias antes. Os primeiros relatos indicam que o incêndio começou no primeiro andar. Dezenas de pessoas se reuniram diante do hospital para aguardar informações sobre parentes.

Nasir al Quraishi, um médico de 50 anos, contou que perdeu cinco parentes. "Fomos ao shopping para comprar comida, jantar e fugir dos cortes de energia elétrica em casa", relatou. "Um ar-condicionado explodiu no segundo andar, o incêndio começou e não conseguimos escapar".

O governador da província, Mohamed al Miyahi, declarou três dias de luto e afirmou que as autoridades vão processar o proprietário do edifício e do shopping.

As autoridades abriram uma investigação para determinar as causas do incêndio. Os resultados preliminares devem ser publicados em 48 horas.

"A tragédia é um grande choque (...) e exige uma revisão exaustiva de todas as medidas de segurança", afirmou o governador.

