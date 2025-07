Oriente Médio: Israel ataca única igreja em Gaza e mata três

Um erro. Foi a desculpa que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu a Donald Trump, ao tentar justificar o ataque à Igreja da Sagrada Família. O presidente dos Estados Unidos telefonou ao aliado para cobrar explicações sobre o incidente e, segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a reação de Trump não foi positiva. O único templo católico da Faixa de Gaza foi alvo de disparos de um tanque israelense, na manhã desta quinta-feira (17/7). Pelo menos três fiéis morreram e nove pessoas ficaram feridas, entre elas o pároco argentino Gabriel Romanelli, com quem o falecido papa Francisco costumava falar à noite, desde o início da guerra, em outubro de 2023.

O religioso sofreu uma lesão na perna direita e recebeu os primeiros socorros no Hospital Al Ahli, na Cidade de Gaza. Dois dos mortos são um homem de 60 anos, zelador do templo, e uma idosa de 84 anos que recebia apoio psicossocial em tenda da Cáritas instalada no complexo da igreja. Um ferido lutava pela vida no hospital.

O padre Gabriel Romanelli recebe primeiros socorros: ferido na perna (foto: Omar Al-Qattaa/AFP)

No início da noite desta quinta-feira, o gabinete de Netanyahu divulgou comunicado no qual trata o ataque como "disparo acidental". "Israel lamenta profundamente que um disparo acidental tenha atingido a igreja da Sagrada Família em Gaza. Cada vida inocente perdida é uma tragédia. Compartilhamos a dor das famílias e dos fiéis", afirmou a nota. O papa Leão XIV se disse "profundamente entristecido ao tomar conhecimento sobre a perda de vidas e ferimentos causados pelo ataque militar na igreja da Sagrada Família, em Gaza".

"Asseguro à comunidade paroquial a minha proximidade espiritual. Confio as almas dos falecidos à amorosa misericórdia de Deus Todo-Poderoso e rezo por suas famílias e pelos feridos. Renovo meu apelo por um cessar-fogo imediato", escreveu o pontífice. "Apenas o diálogo e a reconciliação podem garantir uma paz duradoura", reforçou Leão XIV.

Dignidade

O Patriarcado Latino de Jerusalém sublinhou que "atacar um lugar sagrado que abriga cerca de 600 pessoas deslocadas, na sua maioria crianças, é uma violação flagrante da dignidade humana (...) e do caráter sagrado dos lugares religiosos, que devem proporcionar um refúgio seguro em tempos de guerra". O cardeal Pierbattista Pizzaballa, um dos principais candidatos durante o conclave deste ano, explicou ao site Vatican News que lhe informaram ter sido um "erro" de um tanque. "Não sabemos. Atingiu a igreja, a própria igreja", disse.

O Comitê Superior Presidente para Assuntos de Igrejas na Palestina denunciou uma "ameaça existencial à presença cristã na Terra Santa" e a "violação da santidade nos locais de adoração". "Nesta manhã, a Igreja Latina da Sagrada Família, em Gaza, foi submetida a um ataque israelense direto. (...) Esse ato hediondo ocorreu em meio a um cerco em andamento e a uma ofensiva militar em Gaza, onde locais sagrados têm se tornado alvos da guerra. A profanação de lugares santos cristãos e muçulmanos tornou-se rotineira", afirmou o comunicado. "O que está se desenrolando não é algo aleatório. É uma campanha deliberada e sistemática, mirando igrejas, clero e todas as comunidades cristãs na Palestina. A mensagem que ela carrega é inconfundível: 'Não há lugar para vocês aqui'."

Os governos de Itália, França e Argentina divulgaram notas em que condenam o ataque, culpam Israel, expressam "séria preocupação" e qualificam o incidente de "inaceitável". O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, telefonou para o chanceler israelense, Gideon Saar, e pediu-lhe "esclarecimentos".

Ibrahim Alzeben — embaixador da Palestina no Brasil — condenou com veemência o bombardeio. "É mais uma violação, repetida e flagrante, à santidade dos locais religiosos, sejam eles cristãos ou muçulmanos. Nem mesmo os lugares de culto escapam da máquina de guerra genocida, refletindo o total desprezo pelo direito internacional e pela dignidade humana", afirmou ao Correio. "Até quando continuará o derramamento de sangue? Até quando inocentes serão deixados à mercê da morte?"

No Instagram, Gabriel Romanelli pediu orações a um dos fiéis feridos. "Orem conosco pela recuperação de Suhail Shadi Abu Dawod e dos demais feridos dentro da igreja da Sagrada Família, em Gaza", escreveu. Na página de Dawod, o jovem católico escreveu no perfil: "Jesus em primeiro lugar; tenho 19 anos e quero ser um religioso". Não havia informações sobre a condição de saúde dele.



EU ACHO...

Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil (foto: Evaristo Sá/AFP)

"O mundo e suas instituições responsáveis pela paz e pela segurança precisam provar sua civilização com ações concretas. É urgente colocar fim à matança e à destruição na Palestina promovidas por aventureiros sem consciência, sem compaixão e sem o menor respeito pelos princípios básicos do direito."

Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil