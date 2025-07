Encontro de Culturas da Chapada: Moacir Faria é homenageado na 25ª edição

Entre 13 e 20 de setembro, a Vila de São Jorge, em Goiás, volta a ser palco de um dos maiores festivais dedicados às culturas populares do país: o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Em sua 25ª edição, o evento celebra a diversidade e a ancestralidade de povos indígenas, quilombolas e mestres da cultura tradicional brasileira e, neste ano, presta uma homenagem especial a um de seus maiores ícones: o artista Moacir Faria.

Nascido e criado na própria Vila de São Jorge, Moacir acompanhou o Encontro desde a primeira edição. Sua estética única, híbrida, intensa, simbólica, ajudou a construir o imaginário visual do festival. Neste ano, dias antes do anúncio oficial da nova edição, Moacir partiu, deixando um legado artístico que ecoa por muros, postes, paredes e galerias de arte em todo o Brasil. Sua despedida se transforma também em um rito coletivo de celebração e memória.

Filho de garimpeiros, Moacir começou a desenhar ainda criança, usando carvão retirado do forno a lenha. Nunca frequentou escolas de arte, mas desenvolveu uma linguagem própria, que explora o dualismo entre o sagrado e o profano. Em suas obras, santos convivem com demônios, genitálias se misturam a flores e animais do Cerrado surgem lado a lado com símbolos inventados por ele mesmo. Surdo e com dificuldades na fala, encontrou na arte um canal de comunicação com o mundo. A crítica classificou sua produção como “arte-bruta”, mas, no Encontro de Culturas, ele sempre foi reconhecido como um gênio popular que transformou sua condição em potência criativa.

Homenagem

A obra final de Moacir, que estampa o cartaz desta 25ª edição, é um retrato do que o Encontro representa: arte que pulsa com o Cerrado, que escuta os saberes tradicionais, que compartilha e cuida. Realizado pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e pela Aldeia Multiétnica, o festival é considerado patrimônio cultural imaterial de Goiás e, desde 2001, já reuniu mais de 500 mil pessoas, promovendo mais de 600 shows, 200 rodas de conversa e centenas de vivências.

A programação deste ano inclui apresentações de mestres da cultura popular, lideranças indígenas e quilombolas, oficinas, fóruns, rodas de conversa, seminários e vivências com foco no diálogo entre tradição e contemporaneidade. Tudo isso em meio à natureza exuberante da Chapada dos Veadeiros, que segue sendo território de resistência, criação e encontro.





Serviço

XXV Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros

De 13 a 20 de setembro de 2025

Vila de São Jorge – Alto Paraíso de Goiás (GO)

Realização: Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e Aldeia Multiétnica

Site: www.encontroteca.com.br

Instagram: @encontrodeculturastradicionais

YouTube: youtube.com/@EncontrodeCulturas