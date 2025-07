Avião militar cai em universidade de Bangladesh e deixa mortos e centenas de feridos

Um avião de treinamento da Força Aérea de Bangladesh caiu sobre uma escola na capital Daca, nesta segunda-feira (21/7). A tragédia já registra pelo menos 16 mortos e mais de 100 feridos, segundo autoridades locais. O acidente ocorreu por volta das 13h06 no horário local (4h06 em Brasília), quando a aeronave — um caça F-7 BGI de fabricação chinesa — colidiu com o campus da Milestone School and College, uma instituição de ensino localizada em área densamente habitada da cidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O avião havia acabado de decolar para um exercício de rotina, mas caiu poucos minutos depois, por motivos que ainda estão sendo investigados. O impacto destruiu salas de aula e dezenas de estudantes ficaram presos entre os escombros. Dos mais de 100 feridos, 83 foram hospitalizados, muitos em estado grave.

Fotos divulgadas por agências internacionais mostram equipes de resgate transportando estudantes em macas, enquanto bombeiros combatiam focos de incêndio e buscavam sobreviventes. A cena foi descrita por testemunhas como “caótica e desesperadora”.

















Leia também: Esquema desvia R$ 40 milhões pela Farmácia Popular para o tráfico internacional

O líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, publicou uma nota oficial nas redes sociais lamentando o ocorrido. “A perda sofrida pela Força Aérea, pelos alunos, pais, professores e funcionários da Milestone School and College, assim como por outros afetados por este acidente, é irreparável”, escreveu. “Este é um momento de profundo pesar para a nação.”

O governo declarou luto oficial de três dias. As aulas na escola foram suspensas por tempo indeterminado, e um comitê de investigação foi criado para apurar as causas do acidente.

Leia também: Artista ergue bandeira palestina ao final de ópera e gera tensão no palco

A aeronave F-7 BGI, utilizada para treinamento militar, é uma versão modernizada do caça MiG-21 e faz parte da frota da Força Aérea de Bangladesh desde o início dos anos 2000. Especialistas locais já alertaram anteriormente para a idade avançada de parte da frota aérea do país.

Esta não é a primeira vez que Bangladesh registra acidentes com aviões militares em áreas civis, o que reacende discussões sobre segurança aérea e planejamento urbano. A expectativa é de que os resultados da investigação sejam divulgados nos próximos dias.

Com informações da AFP.

Saiba Mais Mundo Artista ergue bandeira palestina ao final de ópera e gera tensão no palco

Artista ergue bandeira palestina ao final de ópera e gera tensão no palco Mundo Papa Leão XIV observa pouso na Lua no Observatório do Vaticano

Papa Leão XIV observa pouso na Lua no Observatório do Vaticano Mundo 'Bullying de Trump contra Brasil está saindo pela culatra', diz jornal americano Washington Post

'Bullying de Trump contra Brasil está saindo pela culatra', diz jornal americano Washington Post Mundo Por que câncer colorretal, que matou Preta Gil, cresce 'assustadoramente' em pessoas de até 50 anos

Por que câncer colorretal, que matou Preta Gil, cresce 'assustadoramente' em pessoas de até 50 anos Mundo Quais os sintomas e riscos do câncer colorretal, doença que matou Preta Gil

Quais os sintomas e riscos do câncer colorretal, doença que matou Preta Gil Mundo "Vai piorar antes de melhorar", diz brasilianista sobre crise entre Brasil e EUA