Artista ergue bandeira palestina ao final de ópera e gera tensão no palco

No último sábado (19/7), uma apresentação da ópera Il Trovatore na prestigiada Royal Opera House, em Londres, ganhou um desfecho inesperado. Um dos integrantes do elenco exibiu uma bandeira palestina durante os aplausos finais, gesto que rapidamente chamou a atenção do público e repercutiu nas redes sociais.

Vídeos compartilhados online mostram o momento em que o artista levanta a bandeira no palco, enquanto o público ovaciona a performance. A situação, no entanto, se torna tensa quando um homem — aparentemente ligado à produção — tenta retirar a bandeira à força. O artista resiste e mantém a bandeira em mãos.

De acordo com relatos publicados pelo jornal britânico The Telegraph, a ação pegou todos de surpresa:

“Na Royal Opera House, um dos membros do elenco desfraldou uma bandeira palestiniana durante o encore. Alguém da casa de ópera subiu ao palco, vindo das coxias, e tentou retirá-la, mas o artista resistiu”, descreveu uma testemunha presente na plateia.

???? Performer unfurls Palestinian flag in Royal Opera House protest



Procurada pelo The Guardian, a Royal Opera House se pronunciou oficialmente, classificando o gesto como “não autorizado” e “totalmente inapropriado”. Um porta-voz da instituição reforçou que a ação não foi aprovada pela direção do Royal Ballet and Opera, nem fazia parte do espetáculo.