Avião comercial evita colisão com bombardeiro B-52 nos EUA

Um avião comercial da Delta operado pela companhia aérea SkyWest evitou por pouco uma colisão com um bombardeiro americano B-52 graças a uma manobra brusca do piloto, segundo vídeos gravados por passageiros e publicados nas redes sociais.

O avião, vindo de Minneapolis, em Minnesota (norte), estava prestes a aterrissar na sexta-feira (18/7) em Minot, na Dakota do Norte, quando o piloto mudou de direção. "'Vire à direita', me disse a torre de controle. Eu disse 'há um avião ali' e (a torre) me disse 'vire à esquerda'", ouve-se o piloto dizer em um vídeo gravado por uma passageira.

"Levando em conta sua velocidade, era um avião militar, não sei a que velocidade ele estava indo, mas era muito mais rápido (do que nós). Achei que o mais seguro seria fazer um desvio", acrescenta. "Peço desculpas por essa manobra agressiva. Fiquei surpreso. Isso não é normal de forma alguma", continuou o piloto.

O site de rastreamento de voos Flight Radar mostra a trajetória do avião, que faz um grande loop antes de aterrissar. A Força Aérea declarou ao The Washington Post que um bombardeiro B-52 estava realizando um voo sobre Minot naquele dia, onde se encontram um aeroporto civil e uma base militar.

