Tufão Wipha atinge cidades chinesas e arrasta crianças e adultos; veja vídeo

Cidades no sul da China foram atingidas pelo tufão Wipha, que culminou em vídeos publicados nas redes sociais de pessoas lutando contra a força do vento. Entre as imagens que viralizaram, é possível ver uma criança sendo arrastada pela corrente de ar.

Leia também: Avião militar cai em universidade de Bangladesh e deixa mortos e centenas de feridos

A passagem do Wipha foi registrada próxima do prédio da Ópera, em Zhuhai. Segundo a imprensa chinesa, o tufão atingiu a cidade às 17h50 de domingo (20/7).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao passar por Hong Kong, as rajadas de vento ultrapassaram 167 km/h. A tempestade registrou mais de 110 mm de chuva em três horas.