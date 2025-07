Estados Unidos anunciam a saída da Unesco

Nesta terça-feira (22/7), Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Segundo as informações divulgadas pelo Departamento de Estado, a decisão foi tomada pelo "viés anti-Israel da organização".

A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, lamentou a saída do país da Unesco, mas afirmou que a iniciativa do governo de Donald Trump não é uma surpresa. "Lamento profundamente a decisão do presidente Donald Trump de retirar novamente os Estados Unidos da América da Unesco", disse Azoulay. "Embora seja lamentável, este anúncio já era esperado, e a Unesco se preparou para isso", acrescentou.

Função dos Estados Unidos na Unesco

Atualmente, 194 países são membros da Unesco. Os Estados Unidos é um dos membros fundadores da organização em 1945 e por décadas foi o maior financiador, cobrindo 22% do orçamento total. Além disso, a influência diplomática. Os EUA, participaram ativamente na criação de políticas educacionais globais, proteção de patrimônio e iniciativas de liberdade de imprensa.

A saída também envia um sinal político de distanciamento dos EUA de instituições multilaterais, afetando seu papel de liderança em fóruns globais.

