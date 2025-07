Prima de William e Harry, Rosie Roche morre aos 20 anos

Rosie Roche, prima dos príncipes William e Harry e descendente da nobreza britânica, foi encontrada morta na última segunda-feira (14). A jovem, de 20 anos, foi localizada por sua mãe e irmã após ter feito as malas para uma viagem com amigos. As informações foram divulgadas pelo jornal The Sun.

Um inquérito foi aberto pelo tribunal do legista de Wiltshire e Swindon, mas a investigação foi adiada para o dia 25 de outubro. A família de Rosie e um porta-voz do príncipe William preferiram não se manifestar sobre o caso.

Rosie era neta de Edmund Roche, Barão de Fermoy, irmão de Frances Shand Kydd — mãe da princesa Diana, falecida em 2004. Estudante de Literatura na Universidade de Durham, Rosie era considerada uma jovem promissora dentro do círculo aristocrático britânico.