"Príncipe adormecido" morre após duas décadas em coma

O "príncipe adormecido" morreu no sábado (19/7), aos 36 anos, após passar 20 anos em coma devido a um grave acidente de carro. A notícia foi confirmada pelo pai, o príncipe Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, em uma emotiva mensagem, no X (antigo Twitter).

O príncipe estava internado na Cidade Médica Rei Abdulaziz, em Riad. Desde o acidente em 2005, quando estudava em uma faculdade militar em Londres e sofreu um grave traumatismo craniano, ele dependia de aparelhos para respirar e era alimentado por sonda.

Durante as duas décadas em que permaneceu em estado vegetativo, o príncipe Al-Waleed gerou uma onda de esperança e orações por parte da família e súditos. Relatos da imprensa local chegaram a mencionar que ele teria movido um dedo e balançado levemente a cabeça, sinais que acenderam a chama da recuperação para muitos, embora os médicos descartassem possibilidade de ele acordar sem sequelas.

O pai dele, Khaled, manteve-o respirando por aparelhos, compartilhando frequentemente imagens e momentos de oração pela recuperação do filho nas redes sociais. O quarto de Al-Waleed no hospital tornou-se um local de reza para visitantes que uniam-se a família em orações ao longo dos anos.

"Com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho: príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud. Que Alá tenha misericórdia dele, que faleceu hoje", escreveu o pai, despedindo-se do filho carinhosamente apelidado de "Dede" pela família.

