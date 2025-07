Baterista do Karametade morre aos 52 anos

Morreu nesta terça-feira (22/7), aos 52 anos, o músico Douglas Souza Arruda, conhecido como Dodô. Ele era baterista do grupo de pagode Karametade, que marcou época nos anos 1990, e enfrentava uma batalha contra um melanoma, tipo agressivo de câncer de pele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A notícia da morte foi compartilhada nas redes sociais por Vavá, vocalista do grupo, que prestou uma homenagem emocionada ao colega e amigo de longa data. "É com muita tristeza que anuncio a partida do nosso amigo Dodô, baterista e integrante do grupo Karametade. A luta foi grande contra um Melanoma (câncer). Saiba que sua história nunca será apagada, meu irmão. Um cara alegre, de sorriso fácil, simpático e uma pessoa incrível, que agora mora lá no céu", escreveu.

Leia também: Junior Lima revela síndrome rara da filha de 3 anos

Dodô ficou conhecido pelo carisma e pelo talento à frente das baquetas em sucessos como Morango do Nortes, Decisão e Cilada. O Karametade foi uma das bandas mais populares da chamada "onda do pagode romântico" dos anos 1990, ao lado de grupos como Só Pra Contrariar, Raça Negra e Art Popular.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.