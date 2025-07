Homem come banana de obra de arte avaliada em R$ 35 milhões

A obra Comedian, do artista italiano Maurizio Cattelan, foi parcialmente consumida por um visitante do museu Pompidou-Metz, na França. O caso ocorreu no sábado (12/7), mas só foi divulgado pelo museu na sexta-feira passada. Conhecida por consistir em uma simples banana presa à parede com fita adesiva, a obra já foi avaliada em US$ 6,2 milhões (cerca de R$ 35,8 milhões).

Segundo o museu, depois do ataque "a equipe de segurança interveio rápida e calmamente" e a obra foi "reinstalada em minutos". A instituição não contou qual foi a motivação apontada pelo visitante comilão.

Ao saber do incidente, Cattelan disse que ficou decepcionado, já que a pessoa não comeu a casca e a fita. Para ele, a pessoa "confundiu a fruta com a obra de arte". "Em vez de comer a banana com casca e fita adesiva, o visitante simplesmente consumiu a fruta", disse em comunicado.

Desde a primeira aparição em 2019, "Comedian" tem sido alvo de controvérsia, performances espontâneas e até ataques performáticos – quase sempre envolvendo seu consumo literal. Esta é, pelo menos, a terceira vez que a fruta é comida por alguém.

Segundo Cattelan, a obra é uma provocação ao sistema da arte contemporânea. "É uma provocação que nos convida a refletir sobre o valor da arte e a dinâmica desse mercado, nos levando a questionar o que essa obra diz sobre nós como espectadores", afirmou ao jornal italiano La Repubblica.

Criada com uma banana de 25 centavos, a obra inicialmente foi vendida por US$ 120 mil (R$ 667 mil). O preço subiu ao longo dos anos, e, em 2024, chegou a US$ 6,2 milhões. A casa de leilões Sotheby’s, responsável pela última venda, não explicou os critérios para a avaliação, mas apontou que o objetivo de Cattelan — criticar o próprio conceito de arte — transformou a obra em ícone.

Essa não é a primeira vez que Comedian vira lanche. Em 2019, quando ainda valia “apenas” US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões), o artista performático David Datuna comeu a banana durante a feira Art Basel, em Miami, alegando estar com fome. Já em 2024, o empresário Justin Sun, dono da plataforma de criptomoedas Tron, também comeu a banana após comprar a obra por US$ 6,2 milhões.

Cattelan é conhecido por trabalhos que desafiam convenções e causam polêmica. Um de seus projetos mais famosos é o vaso sanitário funcional feito de ouro 18 quilates, batizado de América. A peça foi oferecida simbolicamente a Donald Trump durante seu mandato e, em 2020, foi roubada de uma exposição no Palácio de Blenheim, no Reino Unido. Dois homens foram presos em março de 2025 pelo roubo — nenhuma parte do ouro foi recuperada.