Treinador é condenado à prisão por espancar e matar cavalo nos EUA

A Justiça americana condenou o treinador de corridas de arreios Frederick Bourgault a uma pena de dois a seis anos de prisão, além do pagamento de uma indenização de US$ 5 mil. Ele espancou até a morte um cavalo de corrida, chamado Finish Line. As informações são do site Paulick Report.

O crime ocorreu em julho de 2023 no Centro de Treinamento Pine Bush em Crawford, em Nova York. À época, Bourgault agrediu a cabeça do cavalo com um objeto, causando uma fratura craniana. Por conta dos ferimentos, tiveram que fazer uma eutanásia no animal. Durante o processo judicial, o corpo do cavalo foi exumado e periciado por especialistas da Universidade Cornell.

Bourgault foi acusado de destruição criminosa e por ferir intencionalmente um animal doméstico — acusações consideradas graves no estado de Nova York. Com a sentença, ele será obrigado a se registrar como abusador de animais, conforme prevê a legislação estadual conhecida como “Rocky’s Law”, tão logo deixe a prisão.

Natural do Canadá, Bourgault tem um histórico de maus-tratos registrado no banco de dados da Comissão de Jogos do Estado de Nova York (NYSGC), com infrações ocorridas entre 2021 e 2023. Entre os casos relatados estão agressões como chutes em cavalos na final das corridas e uso excessivo de chicote, inclusive após a linha de chegada.